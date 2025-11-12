Sterminò la famiglia a Paderno Dugnano, rintracciato e arrestato Elia Del Grande

Il 50enne latitante, condannato a 30 anni per l'uccisione dei genitori e del fratello, è stato individuato a Cadrezzate (Varese)
© Ansa
I carabinieri hanno arrestato Elia del Grande, il latitante che si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) dove stava scontando una condanna a 30 anni di reclusione per aver sterminato la famiglia a Paderno Dugnano (Milano). Il 50enne è stato rintracciato nel Comune di Cadrezzate (Varese), al termine di un'operazione condotta dai militari dell'Arma di Varese e Modena, con il supporto del Ros di Milano.
Le indagini hanno consentito di localizzare Del Grande all'interno di un'abitazione della cittadina nel Varesotto, nella quale l'uomo possiede ancora immobili. Una volta individuato, il 50enne è stato bloccato e arrestato senza incidenti.
Il 7 gennaio 1998 Del Grande sterminò la famiglia uccidendo padre, madre e fratello. Per quella che fu definita "la strage dei fornai", l'intera famiglia lavorava nel forno di proprietà sempre a Cadrezzate, Del Grande fu condannato a 30 anni in via definitiva.