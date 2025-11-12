Logo Tgcom24
Cronaca
NEL VARESOTTO

Sterminò la famiglia a Paderno Dugnano, rintracciato e arrestato Elia Del Grande

Il 50enne latitante, condannato a 30 anni per l'uccisione dei genitori e del fratello, è stato individuato a Cadrezzate (Varese)

12 Nov 2025 - 21:35
© Ansa

© Ansa

I carabinieri hanno arrestato Elia del Grande, il latitante che si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) dove stava scontando una condanna a 30 anni di reclusione per aver sterminato la famiglia a Paderno Dugnano (Milano). Il 50enne è stato rintracciato nel Comune di Cadrezzate (Varese), al termine di un'operazione condotta dai militari dell'Arma di Varese e Modena, con il supporto del Ros di Milano.

Le indagini e l'arresto di Elia Del Grande

 Le indagini hanno consentito di localizzare Del Grande all'interno di un'abitazione della cittadina nel Varesotto, nella quale l'uomo possiede ancora immobili. Una volta individuato, il 50enne è stato bloccato e arrestato senza incidenti.

La strage di Paderno Dugnano e la condanna

 Il 7 gennaio 1998 Del Grande sterminò la famiglia uccidendo padre, madre e fratello. Per quella che fu definita "la strage dei fornai", l'intera famiglia lavorava nel forno di proprietà sempre a Cadrezzate, Del Grande fu condannato a 30 anni in via definitiva.

