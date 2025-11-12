Sterminò la famiglia a Paderno Dugnano, rintracciato e arrestato Elia Del Grande

I carabinieri hanno arrestato Elia del Grande, il latitante che si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) dove stava scontando una condanna a 30 anni di reclusione per aver sterminato la famiglia a Paderno Dugnano (Milano). Il 50enne è stato rintracciato nel Comune di Cadrezzate (Varese), al termine di un'operazione condotta dai militari dell'Arma di Varese e Modena, con il supporto del Ros di Milano.