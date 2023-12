Stefano Dal Corso morto in carcere, il supertestimone: "Ucciso, aveva visto un rapporto sessuale"

Il detenuto del Tufello è deceduto nel carcere Casa Massima di Oristano il 12 ottobre del 2022. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, questo testimone avrebbe affermato in una mail, e poi in alcune telefonate, di avere prove sul conto di Dal Corso: il detenuto romano non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato ucciso. A questo proposito, quasi un anno più tardi, il 4 ottobre 2023, la Procura ha riaperto le indagini sul caso.

La vicenda

All'ipotesi di un suicidio d'altronde, la sorella Marisa Dal Corso e l'avvocato Armida Decina, non avevano mai creduto. Sono molti infatti, i punti ancora da chiarire sulla vicenda. Dal Corso si trovava nel carcere sardo per assistere a un processo che lo riguardava. È stato trovato morto, impiccato. Si sarebbe tolto la vita, questa la prima ipotesi, usando come cappio un lenzuolo tagliato con un taglierino di cui però, non è mai stata trovata traccia. Le grate della finestra a cui era appeso il lenzuolo inoltre, sarebbero troppo basse per essere utilizzata per un'impiccagione. La stanza, inoltre è stata trovata in perfetto ordine, con il letto rifatto. Proprio poche settimane prima di uscire dal carcere in cui avrebbe dovuto trascorrere ancora poche settimane, il detenuto aveva detto alla figlia e alla compagna di voler ricominciare con loro una nuova vita. Inizialmente la procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia, né aveva voluto ascoltare gli altri detenuti.