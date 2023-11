Milano, perseguita l'ex e cerca di comprare acido: 33enne arrestato

Un 33enne romano è stato arrestato per stalking contro la sua ex fidanzata dai carabinieri in un'inchiesta della Procura di Milano.

Il professionista aveva pubblicato foto o commenti con insulti nei profili social della ex e aveva anche messo a soqquadro la casa della donna mentre lei era all'estero per lavoro, persino "sventrando il materasso, il divano e il letto con un coltello".

Le indagini Gli inquirenti hanno ricostruito decine di episodi di stalking in seguito alla decisione della ragazza di interrompere la relazione: messaggi intimidatori anche da utenze estere nei quali le comunicava "di trovarsi negli stessi posti" dove si trovava lei e "minacciandola", scrive il Gip nelle 19 pagine di ordinanza. L'uomo avrebbe commesso anche dei furti d’identità su ogni social e profilo della giovane per effettuare acquisti online, modificare le informazioni personali a scopi denigratori (per esempio la laurea all’Università Bocconi era stata sostituita con Università telematica Pegaso) o per cambiare foto profilo mostrando "due persone a letto" o la ragazza intenta a bere alcolici. Si sarebbe poi introdotto nella casa milanese dell'avvocata, messa completamente a soqquadro. Infine, richieste di rinunciare alle vacanze - anche nel periodo della loro relazione sentimentale - per dimostrare "che lui era più importante dei suoi hobby" o tentativi di contattare il servizio clienti di Airbnb per scoprire dove alloggiasse la 32enne e se ci fossero prenotazioni a suo nome.

La denuncia della vittima La donna, come si legge negli atti, per la "paura" era stata costretta "ad alterare le proprie abitudini di vita", a lasciare Milano e ad andare a vivere a Roma dai suoi genitori. Non usciva più di casa e non andava nemmeno più in ufficio, ma lavorava da remoto temendo "aggressioni". Aveva anche dovuto bloccare "carte di credito, carte di debito e pin di accesso al conto". Infatti fra il 3 e l'8 novembre, l'uomo avrebbe effettuato on line "ordini di cosmetici per un valore complessivo pari ad 2.919 euro" a nome della donna, dopo essersi appropriato delle password e degli accessi al conto bancario. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della donna.