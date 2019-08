Stalking, in Friuli primo caso dopo entrata in vigore "codice rosso"

E' stata depositata in procura a Udine la prima denuncia di una vittima di un reato di stalking dopo l'entrata in vigore, il 9 agosto, delle nuove norme del cosiddetto "codice rosso" per i reati di violenza domestica e di genere. La vittima è un uomo, che ha subito atti persecutori dall'ex compagna che non accettava la fine della loro relazione e l'ingresso di una nuova fidanzata nella sua vita.