Perseguitata da mesi da uno stalker: "Braccialetto cambiato 5 volte perché non funzionava"

"Sono vittima da gennaio dello scorso anno di stalking, non si tratta di un ex partner o ex marito, subisco questa violenza da parte di un perfetto sconosciuto che fortuitamente ho incontrato alla cassa di un supermercato e con la quale ho scambiato in quell'occasione qualche battuta. Da lì è iniziato un lungo periodo di assidui messaggi inquietanti e appostamenti, addirittura quando mi vedeva con mio marito mi minacciava. Non ho idea di come sia venuto a conoscenza del mio numero di telefono" racconta la donna.