Salvini: "Non bene il sostegno agli irregolari" - "Sostenere l'irregolarità non è mai un buon segnale". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando il gesto dell'elemosiniere del Papa. "Visto che ci sono tanti italiani ed anche immigrati regolari che, anche se con difficoltà, le bollette le pagano... ognuno fa quello che vuole, io da ministro dell'Interno garantisco le regole. Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà - ha aggiunto - ci diano un conto corrente".



Inps: "Non siamo i proprietari del palazzo" - L'Inps ha precisato che "l'immobile di cui si stanno occupando in queste ore i mezzi di informazione, non è di proprietà dell'istituto. L'immobile è stato trasferito al Fondo immobili pubblici (FIP) con decreto ministeriale del 23 dicembre 2004 (pubblicato nella G.U. S.O. n. 303 del 28 dicembre 2004). L'Inpdap prima, e l'Inps poi, lo hanno utilizzato in locazione fino al 28 febbraio 2013, data in cui l'immobile e' stato rilasciato e riconsegnato alla proprietà".