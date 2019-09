Spray urticante al matrimonio, la testimonianza degli sposi: "Tutto per delle bottiglie di amaro"

Un matrimonio finito tragicamente a causa di uno spray urticante. A raccontarlo a “Pomeriggio Cinque” in collegamento da Caresana, in provincia di Vercelli, sono gli stessi sposi, Stefania e Filippo. “Un ragazzo ha insultato mio zio – ha raccontato la donna – le offese sono arrivate dopo una lite per delle bottiglie di amaro”.



La situazione, però, è sfuggita di mano ai protagonisti della lite a tal punto che il padre della neo sposa ha tirato fuori dalla tasca uno spray urticante e “per sbaglio”, sottolinea Stefania, lo ha spruzzato scatenando il caos tra gli ospiti della cerimonia. Alcuni degli invitati sarebbero addirittura scappati via con i regali. “Un giorno per il quale abbiamo fatto tanti sacrifici è stato completamente rovinato”, dichiarano i due, lui con il bouquet di fiori in mano, lei con il vestito da sposa strappato tra le braccia.