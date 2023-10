Milano, spesa del 2021 e 2023 a confronto: "Aumento circa del 22%"

Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'inflazione registra "un lieve rallentamento" dei prezzi del carrello della spesa che da + 9,4% si attesta al +8,3%. L'inviato di "Mattino Cinque News" ha voluto constatare la decelerazione dei prezzi dei beni alimentari confrontando due scontrini della spesa, quella fatta nel 2021 e nel 2023, con gli stessi prodotti: "134,12 euro contro i 111,20 euro spesi nel 2021, un aumento circa del 22%. 9,80 euro per l'olio, tra i prodotti più colpiti, pagato due anni fa poco meno di 6 euro".

Leggi Anche Milano, inflazione e prezzi record al mercato per i beni di prima necessità

"Un euro in più per le uova che passano da 1,40 euro a 2,39. Aumentata anche la pasta e i prodotti per gli animali domestici. Mantengono invece un prezzo ridotto i prodotti in scatola come ad esempio i fagioli" ha aggiunto l'inviato che ha sottolineato che il supermercato dove si è rifornito per la spesa non aderisce al carrello tricolore, la nuova iniziativa del governo che prevede fino a dicembre il contenimento dei prezzi alimentari di prima necessità a tutela del potere di acquisto dei consumatori.