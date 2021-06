Speranza: "Mascherina fondamentale, obbligatorio portarla con sé"

Afp

Dal 28 giugno "disponiamo la possibilità all'aperto di poter non indossare la mascherina, però questo dispositivo è e resta uno strumento fondamentale". E' quanto afferma il ministro Roberto Speranza, sottolineando che "è sempre obbligatorio indossarla al chiuso, mentre all'aperto permane l'obbligo di averla con sé. Bisogna indossarla all'aperto solo nei casi in cui ci sia un rischio di assembramento o di non poter tenere il distanziamento".