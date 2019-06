Speleologi in grotta nel Cosentino: tutti e 5 in salvo, stanno bene

Sono riusciti a salvarsi e tornare in superficie tutti e cinque gli speleologi che erano rimasti intrappolati nell'Abisso del Bifurto, una grotta nel Cosentino. "Stanno tutti bene e non c'è stato bisogno di intervento medico", ha riferito Giacomo Zanfei, presidente del Soccorso alpino e speleologico della Calabria. Dopo il soccorso dei primi due, sottoterra erano rimasti in tre.