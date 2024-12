Bergamo, speleologa bloccata: servono ancora 36/48 ore per farla uscire dalla grotta

Alle 8 di questa mattina i soccorritori con la barella hanno terminato il percorso nel ramo secondario della grotta, non esplorato, per ora ritrovarsi nella parte conosciuta, da cui occorrono circa 2 ore per giungere al ramo principale, e altri 30 minuti per giungere all'uscita. Le tempistiche di movimento sono scandite da un'ora e mezza di trasporto e un'ora di pausa per fornire assistenza sanitaria all'infortunata.