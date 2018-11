Torino, in migliaia partecipano alla "amatriciana solidale" per le vittime del terremoto

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sono migliaia le persone che a Torino hanno partecipato alla manifestazione "amatriciana solidale" in piazza San Carlo, organizzata dalla Protezione civile per aiutare con il ricavato le popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto. All'evento anche il sindaco Chiara Appendino, che ha detto: "La solidarietà fa parte da sempre della nostra storia". I responsabili della Protezione civile hanno procurato 780 chili di pasta, 80 di guanciale e 80 di cipolla per la maxifesta di beneficenza.