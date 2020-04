Speciale Rete4: la giornata di pazienti, medici, infermieri e militari e nelle terapie intensive

La giornata di lavoro di un medico nella terapia intensiva di Cremona. 24 ore al fianco di un militare dell’ Esercito Italiano , operativo all’ospedale da campo di Piacenza. Poi a Bergamo con un paziente Covid-19 che ha lottato per sopravvivere... Tutto questo e altre notizie nello speciale di Rete4 di mercoledì 29 aprile alle ore 23.30 .

Tensione, paura, adrenalina, sconforto, solitudine, Ma anche coraggio e speranza. Un viaggio a 360 gradi, dentro l'emergenza.

Tre storie tricolore per raccontarvi questi giorni difficili che segneranno per sempre l'epoca in cui stiamo vivendo.