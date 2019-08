Genova, un anno dopo la tragedia del Ponte Morandi

Il ponte Morandi, un tratto autostradale sospeso nel vuoto che unisce il ponente ligure alla città e apre le porte del levante e del nord, crollò improvvisamente quasi al centro delle sue campate, mentre oltre trenta veicoli stavano attraversando quel punto, precipitando nel sottostante Rio Polcevera, causando 43 morti e spezzando il cuore della comunità locale e dell’intero Paese.



Prima di quella immane catastrofe, guardandolo da lontano quel ponte aveva un aspetto imponente e fragile al tempo stesso: le altissime volute delle campate, sorrette da piloni stretti, sovrastato dai manufatti di raccordo davano un senso di vuoto e una parvenza esile e quasi miracolosa al compito che doveva assolvere: sopportare un carico imponderabile e sempre più elevato e intenso. Negli ultimi anni c’erano state discussioni e polemiche: il ponte doveva essere abbattuto, sostituito, affiancato dalla Gronda che avrebbe unito il porto di Prà- Voltri con lo svincolo per il nord, alcuni avevano sollevato dubbi e criticità anche accese. Qualcuno aveva sostenuto che sarebbe durato cent’anni, altri ne evidenziavano le fragilità, prevedendone una ulteriore durata ormai breve, appesa al filo delle manutenzioni non fatte e del traffico aumentato in modo incontenibile e intollerabile per quel manufatto che da 50 anni era come un ampio abbraccio tra ponente e levante di Genova e della Liguria.



Entrare da est o da ovest e attraversarlo in auto era come percorrere una lunga pista scorrevole e scivolosa, usurata dal passaggio di milioni di veicoli di ogni tara e misura. Ad un anno di distanza le indagini per accertare responsabilità ed omissioni vanno avanti tra carte bollate, audizioni, interrogatori, memorie depositate in cancelleria: ma la verità che tutti attendiamo di conoscere passa inevitabilmente sotto la forca caudina di una giustizia attenta, magari apparentemente lenta ma si spera inesorabile. Giustizia e verità aiutano a superare i drammi esistenziali, a dare spiegazioni ai fatti, anche se il dolore per queste vicende resta incancellabile, non restituisce le vite umane spezzate. La politica, specie quella nazionale, non ci aveva evitato fin da subito siparietti speculativi, giudizi sommari, speculazioni basate su teoremi e illazioni non ancora suffragati da perizie e da prove.



Poi, lentamente, come accade in occasione di fenomeni sismici, calamità naturali, imperizie umane quella politica è uscita di scena, portando via il ricordo di un selfie sotto quel ponte spezzato, come il vuoto di qualche dente cavato via da una bocca che non poteva più parlare. Regione, Comune, Protezione civile, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, polizia municipale, servizi sociali si sono fatti carico del dopo: evacuare e abbattere le case sottostanti, trovare un alloggio agli sfollati, progettare la ricostruzione di un ponte nuovo: tra i suoi figli più illustri Genova ha l’orgoglio di annoverare l’architetto Renzo Piano, senatore a vita, conosciuto e stimato in tutto il mondo per le opere realizzate con ingegno e competenza professionale. A lui è stata affidata la parte architettonica e tecnica della ricostruzione, per alzare un ponte destinato a durare con la previsione di periodici e severi controlli.



E così il giorno 25 giugno 2019, davanti alle autorità locali e ad una presenza di cittadini silente, muta e composta si è dato il via all’inizio dei lavori di edificazione del ponte, con la prima colata di 764 mc di calcestruzzo. Tre giorni dopo ciò che restava del ponte Morandi, come due monconi sospesi nel vuoto, è stato definitivamente demolito e rimosso. Quel ponte deve rinascere, più forte, più solido e aggiornato nella struttura, sotto la guida di menti e di mani sapienti e responsabili. Serve alla città per ripartire: Genova e i genovesi hanno dato prova di un civismo esemplare, li definiscono mugugnoni ma sanno parlare quando serve e rimboccarsi le maniche per concretizzare un’idea di futuro a cui è legata la speranza che sia migliore e che fatti come quello accaduto un anno fa non abbiano mai più a ripetersi.



La comunità si stringe attorno al ricordo delle vittime ma vuole dimostrare, con determinazione e orgoglio, di fare della memoria e del dolore due nobili ragioni per dare continuità alla vita, per restituire sicurezza a tutti coloro che riprenderanno a percorrere quel ponte.

Francesco Provinciali