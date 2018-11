Sparatoria tra famiglie nomadi rivali nel 2017,sei arresti a Bergamo

Sei persone sono state arrestate dai carabinieri di Bergamo per una sparatoria in cui furono sparati numerosi colpi d'arma da fuoco l'8 agosto del 2017, a Trescore Balneario (Bergamo). Lo scontro a fuoco si era rivelato essere un regolamento di conti tra due famiglie rom rivali, i Nicolini e gli Horvat , che si erano date appuntamento su Facebook per "dirimere" vecchie questioni familiari.