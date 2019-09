Sparatoria Macerata, Luca Traini in Corte d'Appello ad Ancona

Luca Traini, il trentenne condannato in primo grado a 12 anni di carcere per strage aggravata da odio razziale per la sparatoria contro migranti di colore a Macerata del 3 febbraio 2018 a Macerata, è arrivato alla Corte d'Appello di Ancona, per il processo in Corte d'Assise di Appello. Giacca scura, jeans, Traini scortato dalla polizia penitenziaria, è entrato da un ingresso laterale.