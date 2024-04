Migranti: rinviati a giudizio moglie, suocera e cognati di Soumahoro

Nell'udienza preliminare il gup ha ammesso la costituzione in parte civile dei Comuni di Sezze, Terracina, Roccasecca di Volsci, Latina, Pontinia, Aprilia, Monte San Biagio e Fondi, del sindacato Uiltuck, di 19 lavoratori ed ex dipendenti della coop Karibu e del consorzio Aid, del Codacons, del ministero dell'Interno, attraverso l'Avvocatura dello Stato, del consorzio Agenzia inclusione dei diritti e del commissario liquidatore della Karibu. Il processo inizierà l'11 giugno.

Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero distratto fondi che erano stati erogati e destinati all'accoglienza dei migranti. Per questo motivo, il gip di Latina aveva disposto nei mesi scorsi anche un sequestro del valore di quasi due milioni di euro. In base a quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, erano emerse, durante le indagini, disposizioni bancarie "prive di congrua giustificazione causale e comunque per finalità diverse da quelle alle quali era preposta la Karibu".

Ristoranti, gioielli e abbigliamento

In particolare, come si leggeva nell'ordinanza, le carte di credito delle cooperative per l'assistenza migranti sarebbero state utilizzate anche per "finalità private", dai ristoranti alle gioiellerie, dai centri estetici all'abbigliamento, ai negozi di cosmetica.