La sorella di Giulia Cecchettin: "Non mi sto zitta" | Botta e risposta con Salvini

Si sfoga sui social Elena Cecchettin, la sorella maggiore di Giulia Cecchettin (ecco gli aggiornamenti sul caso), la giovane uccisa a pochi giorni della laurea dall'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania.

"Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere". E' il messaggio che Elena affida a Instagram. La ragazza riprende altre "storie" dedicate alla violenza di genere, contro la "cultura dello stupro" che alimenta e protegge i violenti, e ripubblica la citazione dell'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres: "Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima". Poi l'accusa a Matteo Salvini che aveva messo in dubbio la colpevolezza di Turetta: "E' violenza di Stato". Lui replica e chiarisce: "Nessun buonismo, colpevolezza è evidente".