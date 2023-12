Sorbillo rompe il tabù e lancia la pizza all'ananas: sui social esplodono le polemiche

Sul suo profilo Instagram da oltre 400 mila follower, Sorbillo pubblica un video girato nella pizzeria di via dei Tribunali, nel centro storico di Napoli, per annunciare la novità appena inserita nel menu. È lui stesso ad assaggiare "in diretta" quella che in Italia è considerata una variante "tabù" della più famosa specialità italiana.

Il lancio sui social "Ragazzi non vi scatenate, non mi fate nero - dice, prevedendo le reazioni - io sono legato alla tradizione però voglio provarla perché l'ho messa nel mio menù". Questo il responso: "Ragazzi è buona, giuro, anzi faccio anche il bis. Se non mi credete venite qui a provarla". "Il commento più bello vince", scrive Gino Sorbillo nel post che accompagna il video, ma le reazioni - subito alcune centinaia - sono perlopiù negative. Subito pronta la reazione indignata di tanti fan sui social, soprattutto dei puristi della pizza. Sotto il post: "Non vengo più da voi, mi è caduto un mito", dice un utente. "Per quale like in più? Sei caduto in basso" dice un'altra. "E la mangiassero in America", "Io la lascio mangiare agli hawaiani", "sacrilegio spero sia uno scherzo" sono altri commenti comparsi sotto al video.

Le reazioni del web Un utente è addirittura disperato: "Ti stimo ma in questo momento me ven a chiagner" (mi viene da piangere, ndr), scrive. "W la margherita tutta la vita". E perfino i sostenitori storici di Sorbillo si ribellano: "No, ti prego. Ti apprezzo come pizzaiolo (...) da napoletana che ama la pizza dico che tu la realizzi come fosse un'opera d'arte. Ma ti prego: la pizza a Napoli con l'ananas no. Va benissimo negli Usa e in Inghilterra ma a Napoli lasciamo la tradizione".

