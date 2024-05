Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Andrea De Gennaro, "esprime, anche a nome di tutte le Fiamme Gialle, profondo cordoglio alle famiglie dei tre giovani Finanzieri del Soccorso Alpino tragicamente scomparsi durante un`esercitazione in localita' Val di Mello, sita tra i comuni di Val Masino (SO) e Ardenno (SO), a seguito della caduta causata dal cedimento della sosta di arrampicata" nella zona del "Precipizio degli Asteroidi". I tre militari che hanno perso la vita sono l'appuntato Luca Piani (nato a Sondrio il 19 aprile 1991) arruolato nel Corpo nel 2013 e in servizio alla Stazione S.A.G.F. di Sondrio, divorziato con un figlio di 3 anni. Con lui è deceduto il finanziere Alessandro Pozzi, nato a Sondalo (SO) il 30 novembre 1999, arruolato nel Corpo nel 2022 e in servizio alla stazione S.A.G.F. di Madesimo, celibe. Infine ha perso la vita anche il finanziere Simone Giacomelli, nato a Sondrio il 20 maggio 2001, arruolato nel Corpo nel 2022 e in servizio alla stazione S.A.G.F. di Madesimo, celibe.