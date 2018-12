Sondrio, 30enne scomparso: ritrovato il cadavere in un bosco

E' stato ritrovato in un bosco della Valmalenco (Sondrio) il cadavere di Mattia Mingarelli, 30enne di Albavilla (Como) che era scomparso nel nulla il 7 dicembre. Non si conoscono, al momento, le cause del decesso. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto a poca distanza dal rifugio Barchi, a Chiesa in Valmalenco. Sulla vicenda indaga la Procura.