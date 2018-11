Sommersa dalle formiche, la figlia: "Non denuncerò nessuno"

E' "scioccata" dopo aver visto le immagini di sua madre intubata all'ospedale di Napoli e ricoperta di formiche. Ma la figlia della donna 71enne ricoverata al San Giovanni Bosco, originaria dello Sri Lanka, dice che non intende denunciare nessuno. "Ho lasciato mamma in serata ed era tutto ok - racconta Kamani Dissanayake -. Non capisco come sia potuto accadere. Ora è importante consentirle di ritornare a casa. Spero si trovino i fondi".