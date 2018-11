Sommersa da formiche, ministro Grillo: "Chi ha sbagliato pagherà"

"Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità". Lo ha scritto il ministro della Salute, Giulia Grillo, su quanto accaduto all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove una paziente intubata è stata trovata coperta di formiche. "Più penso a quello che è successo e più non me ne capacito", ha aggiunto, sottolineando che "la responsabilità va cercata in alto, non tra chi quotidianamente fatica in corsia".