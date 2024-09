Social network: ecco come e quanto si può guadagnare online

A seconda del numero di follower che si hanno, gli influencer si dividono in varie categorie. Per capire come funziona, basta pensare a una piramide: sul gradino più basso ci sono i nano influencer, cioè coloro che hanno a malapena mille follower, cioè 1.000 persone che li seguono e fino a 10mila. Se il settore nel quale producono e condividono contenuti è molto inflazionato, da un punto di vista del marketing la loro esperienza è irrilevante: i numeri sono troppo bassi perché possano ottenere una sponsorizzazione. Diverso il discorso se “lavorano” in un settore di nicchia, dove un brand che intende raggiungere quel tipo di pubblico potrebbe essere interessato a sponsorizzare un nano influencer ritenuto autorevole all'interno della cerchia ristretta, ma assolutamente poco inflazionata, in cui opera.