Smog a Torino, a processo ex sindaci Fassino e Appendino ed ex governatore Chiamparino

Sono accusati di non aver preso le contromisure adeguate per contrastare lo smog nel corso degli anni.

Per questo, alcuni ex amministratori locali e regionali sono finiti a processo a Torino. La prima udienza si terrà il 18 giugno. Fra gli imputati figurano l'ex governatore Sergio Chiamparino e gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino, per i quali i pubblici ministeri Vincenzo Pacileo e Gianfranco Colace hanno disposto la citazione diretta a giudizio. Il reato contestato è l'inquinamento ambientale.