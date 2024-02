Smog, da martedì misure anti-inquinamento in gran parte della Lombardia

Tgcom24

Stop ad auto inquinanti e divieto di accensione di fuochi In particolare, le misure di primo livello prevedono, tra l'altro, il divieto di combustioni e di accensione di fuochi all'aperto. Quanto al traffico nei Comuni con più di 30mila abitanti delle province coinvolte è prevista la limitazione alla circolazione tutti i giorni nella fascia 7:30-19:30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. Rispetto a quelle previste dalle misure permanenti, le limitazioni si applicano anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgono anche i veicoli Euro 4 diesel commerciali anche se con Fap e gli Euro 0 e 1 a Gpl e metano. Gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

Divieto di tenere temperature superiori a 19 gradi in casa In tutti i Comuni della provincia delle province coinvolte è vietato inoltre tenere temperature superiore a 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali; utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 stelle compresa (I° livello); è vietato poi spandere nei campi gli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.