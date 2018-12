Sisma Catania, i messaggi di solidarietà dei lettori di Tgcom24: "Coraggio"

Sono centinaia i commenti di solidarietà alle popolazioni colpite nella notte dal sisma nel Catanese e arrivati senza sosta fin da subito sulla pagina Facebook di Tgcom24, sotto il post del tempo reale. E le parole di conforto arrivano da tutta Italia, persino dall'estero. Qualche esempio per iniziare: "Dal Veneto un forte abbraccio speriamo che non ci siano altre scosse", scrive Marida Marchetti . "Vi sono vicina. Dall'Abruzzo", fa eco Riri Rita . E il fiume di commenti e preghiere non accenna a fermarsi.

Incoraggiamenti, invocazioni, messaggi di solidarietà anche dagli altri siciliani e dagli italiani all'estero. "Catanese non mollare. Rialzati e combatti!!! Un abbraccio al popolo catanese da palermitano", è l'incitamento di Mauro De Lisi.



"Che Dio vi protegga" è il commento più diffuso tra i lettori che rivolgono il loro pensiero ai siciliani colpiti dal terremoto in questi giorni di festa. "Incredibile non c è posto che puoi stare tranquilla... mi sarebbe piaciuto venire giù ma sono spaventata da tutto ciò vi auguro che si torni alla normalità vi siamo vicini VARESE", sono le parole a firma di Maria Luoni.



"Un abbraccio dall'Austria so che vuol dire è tremendo", scrive Ivana Alpini. E ancora abbracci virtuali da Bergamo, da Brescia, dal Piemonte come dall'Abruzzo.



E i catanesi rispondono commossi a tanto calore. "Volevo ringraziare tutte le persone che ci stanno mostrando vicinanza con i loro messaggi, ci ha svegliati tutti stavolta, fortunatamente non ci sono notizie di vittime, grazie veramente tanto, è bello vedere che fra tutte le cose brutte di questo mondo c'è ancora della brava gente", dice Vincenzo Spadaro.