Siracusa, bagni saturi sulla Sea Watch: verso emergenza sanitaria

Si profila un'emergenza sanitaria per la Sea Watch 3, ancorata al largo di Siracusa. I tre bagni usati dai 47 migranti salvati e dalle 22 persone che compongono il personale dell'Ong tedesca starebbero per raggiungere la saturazione. Il comandante della nave avrebbe comunicato con una mail che anche il terzo servizio igienico potrebbe diventare inutilizzabile a breve. Questo tipo di rifiuti non può essere scaricato in mare.