Sindaco dona 35 frigoriferi al carcere di Udine: "Per sdebitarmi del sostegno ricevuto 44 anni fa"

Pinosa è un imprenditore di Villanova delle Grotte e, da giugno, sindaco di Lusevera, un comune di 600 abitanti della provincia di Udine. Appassionato di tiro al bersaglio, nel 1980 aveva comprato una pistola. A La Repubblica ha spiegato che a due mesi di distanza da quando aveva portato tutti i documenti per il rinnovo del porto d’armi in Questura, a Udine, aveva telefonato all’ufficio armi per sapere a che punto fosse la sua pratica. Gli risposero che era tutto a posto e che mancava solo il visto del responsabile per consegnargli la documentazione. Una questione di ore. "Il sabato mattina richiamai, ma non rispose nessuno. Essendo stato rassicurato sulla regolarità delle carte, decisi comunque di andare al poligono di Udine – ha ricordato –. Lì, consegnai l’arma per il consueto controllo di polizia e fornii anche copia dei documenti portati in Questura. Ottenuto il via libera, mi dedicai ai tiri. Alla fine della gara, però, lo stesso poliziotto mi disse che doveva portarmi in Questura, perché, non avrei dovuto muovermi da casa con la pistola senza avere ricevuto il porto d’armi".