Sindaco di Cervinia: avviato l'iter per ripristinare il vecchio nome

Regione: "Pronti alla modifica"

"In un incontro con l'amministrazione comunale di Valtournenche, in particolare con il sindaco e un assessore, si è convenuto come la Regione, nel rimanere in attesa della richiesta prospettata dal Comune in merito al riavvio dell'iter per la ridefinizione del toponimo da Le Breuil a Le Breuil - Cervinia, si rende disponibile fin da subito a lavorare per ogni valutazione utile ad accogliere la richiesta". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin.