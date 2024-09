Tragedia familiare a Siliqua (Cagliari). Un uomo di 40 anni è stato accoltellato nella notte dal figlio minorenne al culmine di una lite. L'uomo, già nota alle forze dell'ordine, è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. I carabinieri che indagano sul caso sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto.