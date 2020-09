Sileri: casi Covid in Italia sono in crescita ma situazione non critica

"C'è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l'arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus ma siamo in grado di farvi fronte". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. "Dubito - ha sottolineato - che avremo una seconda ondata epidemica così come l'abbiamo vista a febbraio-marzo, perché abbiamo imparato a convivere con il virus".