Siena, l'Università per stranieri sospende la didattica per il Ramadan: "In solidarietà con i palestinesi"

L'Università per stranieri di Siena ha deciso di sospendere la didattica il 10 aprile, "in segno di condivisione" per la festa di fine Ramadan.

Come spiegato dal rettore Tommaso Montanari, si vuole così dare un "visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, in grandissima parte musulmana, sottoposta a un incessante, inaudito, massacro". La stessa cosa succederà anche a ottobre per il Kippur, festa religiosa ebraica.