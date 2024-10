Università Siena, la denuncia del rettore: una violenza sessuale nelle nostre residenze

Intervistata dal quotidiano La Nazione, la professoressa Alessandra Viviani, delegata per le politiche di inclusione ed equità, ha raccontato che "qualche giorno fa c’è stato un nuovo episodio nel quale sarebbe coinvolto uno studente ma non accaduto all’interno di una residenza universitaria. Sono in corso accertamenti, non so altro, posso solo ribadire la doverosa presunzione di innocenza".