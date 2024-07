Siena, punto dai calabroni: muore 59enne per shock anafilattico

A Vivo d'Orcia, una frazione del comune di Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, un 59enne, Luciano Vagaggini, è stato attaccato da uno sciame di calabroni e punto in più parti del corpo, anche sul collo. L'uomo è morto per shock anafilattico. Lo riportano alcuni giornali locali, tra cui il Corriere dell'Umbria. Vagaggini, che lascia la compagna e due figlie, avrebbe compiuto 60 anni a ottobre ed era appena andato in pensione.