Siena, coppia focosa alla finestra davanti alla scuola: una denuncia per atti osceni

Effusioni focose alla finestra vista... scuola. Una 27enne di Siena, residente in città, è stata denunciata dalla polizia per atti osceni. Da più di un mese si intratteneva nuda alla finestra sola o in atteggiamenti amorosi con il fidanzato. E studenti e insegnanti della scuola media di fronte assistevano, loro malgrado, a ciò che accadeva, durante le ore di lezione, nell'appartamento di fronte. Alle giustificazioni fornite dalla giovane, gli agenti intervenuti non hanno dato credito; fondamentali invece le testimonianze degli "involontari" spettatori.