Siena, commissario di pista investito da moto: morto

Un 55enne, commissario di pista in una gara regionale di motocross per amatori della Uisp, è morto nel pomeriggio di domenica nel motodromo di Chiusdino (Siena). L'uomo è stato investito in pieno da una delle moto in gara improvvisamente "impazzita". La vittima, Doriano Morandi, residente a Rignano sull'Arno (Firenze), è deceduto sul colpo.