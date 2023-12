Gaiole in Chianti (Siena), cade da impalcatura: muore operaio

Incidente mortale sul lavoro a Gaiole in Chianti (Siena).

La vittima è un operaio 24enne caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa 10 metri. È successo nei pressi di un'azienda agricola in località Terrazze di Adine. Il giovane è morto subito. Sono in corso gli accertamenti per stabilire cause, dinamica e circostanze dell'incidente.