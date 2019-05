Sicurezza, Viminale: -15% di reati come omicidi e violenze sessuali

In Italia si registra un calo del 15% di omicidi, violenze sessuali e tentati omicidi ma calcolando tutti i reati, in generale, la flessione è del 9,2%. Lo rende noto il Viminale. Nel dettaglio, si segnala un -9,4% in Campania, -8,9% in Lombardia e -9,8% in Piemonte. "Abbiamo fornito agli amministratori locali nuovi strumenti per aggredire le grandi piazze di spaccio e per effettuare sgomberi", spiega il ministro Matteo Salvini.