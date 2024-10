Sicurezza, attacchi hacker al ministero della Giustizia | Preso un 24enne, acquisì documenti coperti da segreto

Dopo aver compreso la pericolosità del soggetto arrestato, "abbiamo deciso di non usare più mail, WhatsApp, e altri strumenti simili, anzi siamo tornati alla carta per timore che potesse intercettare qualcosa". Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. La decisione di tornare alle riunioni in presenza e al trasferimento degli atti "pro manibus" è stato adottato dopo un attacco durante il quale, ha spiegato, l'hacker "ha tentato di entrare nelle mail di alcuni magistrati".