Vincenzo morto nel pozzo, i genitori: "Non è stato fatto il possibile, mio figlio abbandonato"

"Voglio giustizia per mio figlio - esordisce la madre di Vincenzo Lantieri al programma di Canale 5 -. Sono accadute tante cose, viene solo il vomito per quello che hanno fatto". Secondo la madre, i soccorsi non sarebbero stati adeguati: "Dopo mezz'ora piena sono arrivati i soccorsi, lo hanno lasciato lì dentro e non hanno fatto tutto il possibile", ha aggiunto. Le fa eco il marito: "Quel giorno non avevano le attrezzature, non erano idonee quelle persone per quel lavoro".