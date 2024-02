Strage di Altavilla, nuovi audio deliranti degli assassini: "Gesù vive in noi"

"Pomeriggio Cinque" ha mandato in onda un nuovo audio delirante di quella che ormai i media hanno ribattezzato come la coppia diabolica.



Nei messaggi vocali tramessi dal programma di Canale 5, Massimo Carandente e Sabrina Fina si rivolgono ai malcapitati con vere e proprie farneticazioni. In uno di questi messaggi vocali, si sente Sabrina raccontare questo presunto aneddoto: "Massimo tra un po' deve andare a fare la tac, è venuta la dottoressa e mi fa: signora le posso dire una cosa? Lei e suo marito, io vedo in voi, nell'afflizione in questo dolore un viso sereno che emana luce da tutti i lati. Sono rimasta abbagliata ha qualche segreto? E io: no, semplicemente Gesù vive in noi, le ho risposto, noi siamo seguaci di Cristo, figli di Dio".

In un altro audio, sempre Sabrina dice: "Guardati il culto e fai la preghiera di salvezza", è il messaggio inviato a un'altra persona. "Cerca la pace che solo Gesù ti può dare - fa eco Massimo Cardante - Lascia che il Signore possa sanare le ferite della tua anima". "Ma soprattutto ristorarti, rinnovarti. Questo è l'ultimo treno, non lo perdere". E poi insieme: "Amen, amen, amen".