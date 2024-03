Strage di Altavilla, le foto della casa di Massimo Carandente e Sabrina Fina

Dalle foto si vede un mucchio di vestiti, femminili e maschili, accatastati indistintamente sul letto, insieme a un comò con uno specchio e un mobiletto per la tv, sul quale sono ammassati oggetti alla rinfusa. Così vivevano Caradente e Fina, la coppia che avrebbe ispirato e preso parte con Giovanni Barreca e la sua figlia più grande, agli omicidi della moglie Antonella e degli altri due figli. I vestiti che si vedono nelle foto verranno passati al setaccio dalle forze dell'ordine che continuano a indagare su questa macabra vicenda: tracce ematiche o di Dna delle vittime potrebbero chiarire ulteriormente come è avvenuto il delitto.

Dallo scatto si vede anche l'oblò di una lavatrice in lontananza che potrebbe essere stato utilizzato proprio in quei giorni. Sul tavolo della cucina due bicchieri con una bottiglia dell'acqua. Si vede anche un barattolo: probabilmente legato al business che la donna si era inventata negli ultimi tempi, trasformando la sua ossessione religiosa in bevande che avessero il potere di "purificare l'anima". Anche il terrazzo è a soqquadro: ciotole di metallo come se ci fossero in casa, assi di legno gettate a terra e disordine. Dalle immagini non emergono immagini sacre, come crocifissi o effigi mistiche che potessero giustificare in qualche modo il delirio religioso emerso da diversi audio in cui si sente parlare la coppia.