Strage Altavilla, i presunti complici a Barreca: "Organizza fine settimana di preghiera"

Dalle indagini sulla strage di Altavilla emergono particolari sulle conversazioni tra i due presunti complici Massimo Carandente, Sabrina Fina e Giovanni Barreca tutti coinvolti, insieme alla figlia 17enne di quest'ultimo, nell'assassinio di Antonella Salamone e dei due figli Kevin ed Emanuel. "Il Signore non ci lascia e non ci abbandona, infatti, ci ha messo nel cuore di organizzare un fine settimana con i tuoi figli e dobbiamo venire a pregare", così in un messaggio vocale la coppia di amici e il marito di Antonella Salamone.

"Non lasciamo che le circostante prendano il sopravvento e non mettiamo impedimenti alle cose che sappiamo che vanno fatte - continua Massimo mentre Sabrina aggiunge -. Avete bisogno tutti di un aiuto fraterno, ma per ricevere una preghiera, poi il resto lo fa il Signore". Molto probabilmente i due parlano dell'incontro con la famiglia di Barreca nel quale la moglie e i due figli, di 5 e 15 anni, sono stati uccisi dopo giornate di feroci torture durante un esorcismo. "Anche perché la sua parola: 'Facciate che in fanciulli vengano a me, non glielo impediate'. Quindi tu organizza un fine settimana per permettere al Signore di utilizzare me e Massimo per pregare per voi", dice Sabrina. "E sfrutterà anche a te perché lui ti ha scelto e l'ha dimostrato", conclude invece l'altro.

Intanto si continua a indagare sulle date degli omicidi. La moglie di Barreca è stata la prima a essere uccisa durante il "delirio mistico collettivo", come l'ha definito il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio. "La torturavano a turno, sia Sabrina sia Massimo. Le passavano l'asciugacapelli con la massima temperatura in un punto del corpo, con la padella la colpivano sulla schiena. Hanno anche riscaldato la pinza per il camino con il fuoco e gliel'hanno messa addosso", ha dichiarato in proposito la figlia 17enne, ora in carcere. "Mio padre guardava, io e Kevin eravamo in piedi e ci scambiavamo sguardi, capendo che la cosa non fosse normale", ha concluso.