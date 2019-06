Sea Watch: archiviazione per Salvini, Di Maio, Conte e Toninelli

"Nave entrata in Italia unilateralmente" - La nave della Ong tedesca "è entrata in Italia in maniera unilaterale e senza le necessarie autorizzazioni della guardia costiera". E' questa in sintesi la motivazione dei giudici, in cui si sottolinea la differenza con il caso della Diciotti, che è una nave militare italiana. Per quella vicenda fu chiesta l'autorizzazione a procedere contro Salvini, negata dal Senato.



Salvini: "Anche per i magistrati si possono chiudere i porti" - Non si è fatto attendere il commento di uno dei protagonisti della vicenda, Matteo Salvini. "Non fu sequestro di persona, ma semplicemente richiesta di ordine e regole? Bene, prendo atto della decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Catania. Processi e indagini non mi fanno paura, ma sono felice che anche la magistratura confermi che si possono chiudere i porti alle navi pirata. Continuerò a difendere i confini".