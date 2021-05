Sciacca, la "marcia a piedi su Palermo" per riaprire le Terme

Le Terme di Sciacca, dagli antichi greci all'abbandono di oggi Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si chiama la "Marcia su Palermo per le Terme" l'iniziativa promossa dalla amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento) per protestare contro la Regione Siciliana (proprietaria del patrimonio termale) che, dopo 6 anni dalla chiusura di tutti gli impianti, non ha ancora trovato una soluzione per riaprirli e rilanciarli. "Siamo stanchi di aspettare una soluzione che ancora non arriva, ma senza le Terme le prospettive di sviluppo economico della nostra comunità sono pari a zero", ha detto il sindaco Francesca Valenti.