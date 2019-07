Salvini: "Problema risolto, autorizzerò lo sbarco dei migranti dalla Gregoretti"

"Nelle prossime ore autorizzerò lo sbarco perché abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ai migranti a bordo di nave Gregoretti annunciando che "il problema è risolto". Cinque Paesi, "Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani - aggiunge - si faranno carico di questi 116 migranti".

"Ho chiesto qualche giorno di lavoro per smuovere le coscienza. Ancora oggi il ministro dell'Interno tedesco ha chiesto di aprire i porti alle navi delle Ong. Nelle prossime ore darò l'ok allo sbarco, perché abbiamo la certezza che questi immigrati non resteranno a carico". Lo ha detto in una diretta Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "La nave Gregoretti è ferma, tranquilla in porto. Ribadisco la linea dei porti chiusi per chi arriva senza permesso", ha aggiunto.