Ragusa, donna trovata morta in casa con il cranio fracassato: è omicidio

La vittima era molto nota nel rione - La donna era molto nota nel suo rione, nel centro della città, perché era una ministrante, una fedele laica che svolgeva un servizio alla comunità cristiana, ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia e nelle altre celebrazioni di preghiera. Alcuni vicini hanno detto alla polizia di avere udito le urla di dolore nel nipote della vittima per il ritrovamento della nonna morta.



Esclusa la rapina - Nell'abitazione, secondo i primi rilievi, non manca alcunché di prezioso e la polizia al momento ritiene di potere escludere la rapina. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Giulia Bisello. Personale della squadra mobile ha interrogato familiari e conoscenti per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni. Sul posto anche la polizia scientifica per accertare la dinamica dell'accaduto e trovare elementi utili alle indagini.