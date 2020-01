Ragusa, arrestati spacciatori: percepivano reddito di cittadinanza

La guardia di finanza di Ragusa ha arrestato in flagranza di reato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Addosso avevano circa 47 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato ragusano e inoltre, formalmente disoccupati, sono anche risultati percettori del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno quindi inoltrato la comunicazione all'Inps per avviare la revoca del reddito.