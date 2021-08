ansa

Momenti di paura nel quartiere Falsomiele, a Palermo, per una sparatoria in un residence. Il bilancio è di tre feriti, tra i quali una donna. Ferito anche un cugino che sarebbe intervenuto in suo soccorso. Alla scena hanno assistito diversi residenti che hanno lanciato oggetti contro l'uomo armato, colpendolo e ferendolo. L'aggressore è stato fermato dalla polizia.